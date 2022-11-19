Охлобыстин анонсировал проведение в Донецке «Новогоднего огонька»
Актер активно поддерживает проведение СВО на территории Украины и даже хотел стать военным священником.
Звезда сериала «Интерны» побывал недавно на Донбассе, сопровождая доставку гуманитарной помощи.
Он также признался, что намерен провести в Донецке «Новогодний огонек».
Организаторы сейчас оценивают технические возможности для исполнения задуманного, сообщает Рамблер со ссылкой на ФАН.
«Хотим «Новогодний огонек» сделать в Донецке. Есть задумка, технически получится-не получится, посмотрим», - поделился планами Иван Охлобыстин.
Российский актер и сценарист заявил, что хотел быть военным священником в зоне проведения СВО в Донбассе. Во время визита в Донецк он признался, что подавал соответствующее прошение, но его отклоняют.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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