Французский депутат Дюпон-Эньян призвал Париж прекратить поддержку Зеленского.

19 ноября по сообщениям ТАСС французский политик, депутат Нацсобрания и бывший кандидат на пост главы государства Николя Дюпон-Энья написал в своем Twitter, что Париж должен отказаться от поддержки президента Украины Владимира Зеленского, который пытается спровоцировать третью мировую войну.

Француский политик утверждает, что единственно возможным решением украинского конфликта является мирный план, который должен включать в себя прекращение огня, независимость Донбасса и нейтралитет Украины.