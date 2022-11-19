Одесситы второй день перекрывают дороги, протестуя против отключений электроэнергии

Жители Одессы второй день перекрывают дороги, протестуя против отключений электроэнергии.

19 ноября ТАСС сообщает ссылаясь на украинские СМИ, что жители Одессы в субботу вновь перекрыли дорогу на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко.

В пятницу украинское издание "Страна" сообщало об акции протеста одесситов, которые перекрыли одну из дорог города в связи с отключениями электричества.

Ранее представитель украинской администрации города Сергей Братчук сообщил, что около 70 процентов жителей Одесской области остались без электричества.