Одесситы второй день перекрывают дороги, протестуя против отключений электроэнергии
2022-11-19 14:31
Жители Одессы второй день перекрывают дороги, протестуя против отключений электроэнергии.
19 ноября ТАСС сообщает ссылаясь на украинские СМИ, что жители Одессы в субботу вновь перекрыли дорогу на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко.
В пятницу украинское издание "Страна" сообщало об акции протеста одесситов, которые перекрыли одну из дорог города в связи с отключениями электричества.
Ранее представитель украинской администрации города Сергей Братчук сообщил, что около 70 процентов жителей Одесской области остались без электричества.
Опубликовано: Елена Калиновская
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