Минобороны России: ВС РФ уничтожили 50 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
2022-11-19 14:32
19 ноября стало известно, что российские военные сорвали наступательную операцию армии Украины на Краснолиманском участке СВО.
Днём субботы генерал-лейтенант армии РФ Игорь Конашенков сообщил, что две роты вооружённых сил Украины предприняли попытку пойти в наступление на Краснолиманском участке фронта, однако были разбиты и потеряли не менее пятидесяти солдат. Также войска России смогли уничтожить два украинских танка, три боевые машины пехоты и два бронированных автомобиля.
Конашенков подчёркивает, что за аналогичный отрезок времени армия РФ сорвала две наступательные операции ВСУ в Донецкой Народной республике и на Купянском направлении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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