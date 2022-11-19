Минобороны России: ВС РФ уничтожили 50 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

19 ноября стало известно, что российские военные сорвали наступательную операцию армии Украины на Краснолиманском участке СВО.

Днём субботы генерал-лейтенант армии РФ Игорь Конашенков сообщил, что две роты вооружённых сил Украины предприняли попытку пойти в наступление на Краснолиманском участке фронта, однако были разбиты и потеряли не менее пятидесяти солдат. Также войска России смогли уничтожить два украинских танка, три боевые машины пехоты и два бронированных автомобиля.

Конашенков подчёркивает, что за аналогичный отрезок времени армия РФ сорвала две наступательные операции ВСУ в Донецкой Народной республике и на Купянском направлении.