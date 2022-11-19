Российская армия уничтожила до 50 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении фронта

В Минобороны России сообщили, что служащие российской армии за сутки уничтожили до 50 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении фронта.

В субботу, 19 ноября 2022 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга заявил, что за прошедшие сутки спецоперации служащие российской армии пресекли попытку ВСУ перейти в атаку в направлении сёл Червонопоповка и Площанка ЛНР.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта российские военные уничтожили до пятидесяти украинских бойцов, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля, отразив атаку противника.