Российская армия уничтожила до 50 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении фронта
2022-11-19 14:32
В Минобороны России сообщили, что служащие российской армии за сутки уничтожили до 50 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении фронта.
В субботу, 19 ноября 2022 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга заявил, что за прошедшие сутки спецоперации служащие российской армии пресекли попытку ВСУ перейти в атаку в направлении сёл Червонопоповка и Площанка ЛНР.
Конашенков уточнил, что на данном участке фронта российские военные уничтожили до пятидесяти украинских бойцов, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля, отразив атаку противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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