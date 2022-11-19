Хренин: Беларусь не планирует вмешиваться в какие-либо конфликты
2022-11-19 14:40
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин утверждает, что белорусские войска не хотят участвовать в вооружённых противостояниях с другими странами.
19 ноября глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин публично заверил, что белорусское правительство не имеет планов по вмешательству в вооружённые конфликты с каким-либо другим государством, а войска РБ не готовятся к участию в наступательных войнах.
Примечательно, что ранее Хренин также утверждал об отсутствии враждебных намерений у армии Беларуси, подчеркнув, что солдаты национальной армии готовы к отражению любых военизированных провокаций как внутри государства, так и во всех его приграничных территориях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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