Хренин: Беларусь не планирует вмешиваться в какие-либо конфликты

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин утверждает, что белорусские войска не хотят участвовать в вооружённых противостояниях с другими странами.

19 ноября глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин публично заверил, что белорусское правительство не имеет планов по вмешательству в вооружённые конфликты с каким-либо другим государством, а войска РБ не готовятся к участию в наступательных войнах.

Примечательно, что ранее Хренин также утверждал об отсутствии враждебных намерений у армии Беларуси, подчеркнув, что солдаты национальной армии готовы к отражению любых военизированных провокаций как внутри государства, так и во всех его приграничных территориях.