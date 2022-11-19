Bild: немецкая фирма Schwibbogen может закрыться из-за санкций против России

Издание Bild утверждает, что немецкая фирма по производству рождественских украшений может закрыться в скором времени.

Днём субботы немецкая газета Bild сообщила, что расположенная в Германии фирма по серийному выпуску праздничных украшений к Рождеству Schwibbogen с высокой долей вероятности может закрыться. Причиной вероятного закрытия компании являются санкции Берлина против поставляемой Россией древесины.

По данным Bild, также в ФРГ популярна продукция местных ремесленников, обычно изготавливающих украшения в течение всего года, однако из-за нехватки дерева они стали работать исключительно на заказ.