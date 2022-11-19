Врачи обнаружили повышенное содержание тяжёлых металлов в крови Саакашвили
2022-11-19 14:51
Мать Михаила Саакашвили утверждает, что медики обследовали организм её сына, обнаружив в его крови тяжёлые металлы.
В субботу мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что анализы установили повышенное содержание в организме её сына таких тяжёлых металлов как ртуть, барий и таллий. Аласания уверяет, что её сын не стал бы глотать отравляющие веществе добровольно, однако их наличие в крови является показанием для немедленного освобождения из тюрьмы.
Михаил Саакашвили был задержан на территории Грузии в начале октября прошлого года и находится в тюрьме в ожидании суда о преступлениях против грузинского народа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Врачи обнаружили повышенное содержание тяжёлых металлов в крови Саакашвили
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