Врачи обнаружили повышенное содержание тяжёлых металлов в крови Саакашвили

Мать Михаила Саакашвили утверждает, что медики обследовали организм её сына, обнаружив в его крови тяжёлые металлы.

В субботу мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что анализы установили повышенное содержание в организме её сына таких тяжёлых металлов как ртуть, барий и таллий. Аласания уверяет, что её сын не стал бы глотать отравляющие веществе добровольно, однако их наличие в крови является показанием для немедленного освобождения из тюрьмы.

Михаил Саакашвили был задержан на территории Грузии в начале октября прошлого года и находится в тюрьме в ожидании суда о преступлениях против грузинского народа.