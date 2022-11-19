Панду Туан Туана усыпили в зоопарке Тайбэя из-за необратимых изменений в организме

Восемнадцатилетняя панда, которую власти Китая подарили Тайваню в рамках «дипломатии панд» была усыплена из-за необратимых последствий болезни.

В зоопарке сообщили, что панда Туан Туан перенсла несколько инсультов и ее состояние было несовместимо с жизнью.

Панде сделали анестезию для компьютерной томографии в субботу, и команда приняла решение «дать Туан Туану сон», а визуализация показала, что его состояние было «необратимым», и он больше не мог «вести качественную жизнь», заявили представители зоопарка.

«Для Туан Туана было бы чрезвычайно болезненно и рискованно реанимировать его после анестезии», — рассказал пресс-секретарь зоопарка Эрик Цао.

В августе ветеринары обнаружили, что 18-летний Туан Туан болен, а сканирование показало, что у него опухоль головного мозга. Зоопарк сообщил в октябре, что панду поместили в паллиативную терапию.