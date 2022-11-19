Япония и США провели учения с бомбардировщиками в ответ на пуск МБР КНДР
2022-11-19 15:00
Министерство обороны Японии сообщило о проведении американо-японских учений в ответ на пуск баллистической ракеты Северной Кореей.
В субботу пресс-служба Минобороны Японии сообщила, что накануне КНДР произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в водах японской исключительной экономической зоны, ввиду чего Токио и Соединённые Штаты провели внеплановые военные учения.
Согласно отчётам, со стороны Японии в прошедших учениях участвовали пять истребителей F2, в то время как США задействовали два бомбардировщика В-1В.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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