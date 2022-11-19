СК РФ расследует обстрел школы из РСЗО «Град» в Брянской области со стороны ВСУ
2022-11-19 15:05
Следственный комитет России изучает дело об обстреле школы в населённом пункте Суземка в Брянской области России.
Днём 19 ноября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что сотрудники ведомства начали расследование по факту обстрела российской школы в селе Суземка Брянской области РФ украинскими войсками. Сообщается, что ВСУ обстреляли местную школу в Суземке из реактивной системы залпового огня "Град" советского производства.
Также в СК России отметили, что в ходе недавнего обстрела Суземке вооружённые силы Украины нанесли урон подстанции, расположенной на территории деревни.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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