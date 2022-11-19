СК РФ расследует обстрел школы из РСЗО «Град» в Брянской области со стороны ВСУ

Следственный комитет России изучает дело об обстреле школы в населённом пункте Суземка в Брянской области России.

Днём 19 ноября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что сотрудники ведомства начали расследование по факту обстрела российской школы в селе Суземка Брянской области РФ украинскими войсками. Сообщается, что ВСУ обстреляли местную школу в Суземке из реактивной системы залпового огня "Град" советского производства.

Также в СК России отметили, что в ходе недавнего обстрела Суземке вооружённые силы Украины нанесли урон подстанции, расположенной на территории деревни.