Российский город Волгоград был переименован в Сталинград днём 19 ноября, а на дорогах появились соответствующие указатели.

В субботу российские информагентства опубликовали видеозапись, на которых рабочие меняют дорожные указатели Волгограда на таблички с надписью "Сталинград", что ознаменовало собой переименование города. На текущий момент Волгоград действительно называется Сталинградом, однако это изменение продлится ровно один день.

Причиной переименования города стало традиционно празднуемое 19 ноября освобождение Сталинграда от солдат нацистской Германии, с момента чего сегодня прошло ровно восемьдесят лет.