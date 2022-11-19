RMF: власти Польши готовят закон об увеличении числа бомбоубежищ в стране
2022-11-19 15:18
Польское правительство разрабатывает законопроект об оборудовании новых бомбоубежищ в государстве.
Днём субботы польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский дал интервью журналистам местной радиостанции MF, где публично заявил, что администрация Варшавы занята разработкой законопроекта, призванного увеличить количество бомбоубежищ на территории Польши с целью обеспечения защиты мирных граждан в условиях вероятного военного времени.
Также Каминьский утверждает, что в правительстве предлагают создать специализированное приложение, которое будет показывать полякам ближайшие к ним укрытия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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