RMF: власти Польши готовят закон об увеличении числа бомбоубежищ в стране

Польское правительство разрабатывает законопроект об оборудовании новых бомбоубежищ в государстве.

Днём субботы польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский дал интервью журналистам местной радиостанции MF, где публично заявил, что администрация Варшавы занята разработкой законопроекта, призванного увеличить количество бомбоубежищ на территории Польши с целью обеспечения защиты мирных граждан в условиях вероятного военного времени.

Также Каминьский утверждает, что в правительстве предлагают создать специализированное приложение, которое будет показывать полякам ближайшие к ним укрытия.