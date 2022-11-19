Зеленский: Россия хочет не мира, а передышки для восстановления сил

Президент Украины заявил, что Москва стремится к передышке для восстановления сил, а не к заключению мирного соглашения.

В ходе онлайн-выступления в Галифаксе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится к "краткосрочному перемирию" для "восстановления сил". По его мнению, такая ситуация только ухудшит положение дела.

"Многие могут это назвать это концом войны, но такая передышка только ухудшит ситуацию. Такие аморальные компромиссы не приведут к миру. Достичь его возможно только в случае демонтажа всех элементов российской агрессии", - сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил о десяти пунктах, необходимых для достижения мира, в том числе вывод войск, обмен военнопленными, продовольственная и ядерная безопасность.