Взрыв газопровода под Санкт-Петербургом поднял столб огня высотой с 22-этажный дом
2022-11-19 15:56
В Ленинградской области России произошёл взрыв, который поднял гигантский столб пламени над Санкт-Петербургом.
19 ноября жители Санкт-Петербурга стали массово распространять видеозаписи, на которых видно, как недалеко от города в небо поднялся столб пламени, высота которого примерна равна 22-этажному дома. Многие из очевидцев предполагают, что вероятной причиной взрыва является повреждение газопровода.
Самым близким по расположению к Санкт-Петербургу газопроводом является участок трубы в населённом пункте Всеволожск, где действительно мог быть повреждён энергетический объект.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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