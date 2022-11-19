Взрыв газопровода под Санкт-Петербургом поднял столб огня высотой с 22-этажный дом

В Ленинградской области России произошёл взрыв, который поднял гигантский столб пламени над Санкт-Петербургом.

19 ноября жители Санкт-Петербурга стали массово распространять видеозаписи, на которых видно, как недалеко от города в небо поднялся столб пламени, высота которого примерна равна 22-этажному дома. Многие из очевидцев предполагают, что вероятной причиной взрыва является повреждение газопровода.

Самым близким по расположению к Санкт-Петербургу газопроводом является участок трубы в населённом пункте Всеволожск, где действительно мог быть повреждён энергетический объект.