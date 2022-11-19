Представитель Тайваня в АТЭС встретился с Си Цзиньпином и обсудил дела с Харрис

Представитель Тайваня в АТЭС заявил в субботу, что ему удалось поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите в Бангкоке.

АТЭС является одной из немногих международных организаций, членом которых, по заявлению Китая, является Тайвань. Пекин рассматривает остров, как китайскую провинцию и блокирует его участие в большинстве организаций.

Напряженность в отношениях между Тайбэем и Пекином возросла после того, как Китай провел военные учения возле Тайваня в августе после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Выступая перед журналистами в Бангкоке, Моррис Чанг, также основатель тайваньского чипового гиганта TSMC (2330.TW), рассказал, что имел недолгую, но полезную беседу с председателем КНР Си в пятницу.

«Я поздравил его с успехом 20-го съезда Коммунистической партии», — сказал Чан, имея в виду мероприятие в прошлом месяце в Пекине, на котором Си добился продления полномочий.

Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила журналистам о том, что ей удалось провести короткие переговоры с председателем КНР, которые стали продолжением достигнутых неделей ранее соглашений Си Цзиньпина и Джо Байдена об открытом диалоге между двумя сверхдержавами.