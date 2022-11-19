Опубликован проект климатического соглашения по итогам COP27

Климатическое агентство ООН в субботу опубликовало обновленный проект соглашения саммита COP27, конкретизируя некоторые его ключевые части.

Документ, который формирует общую политическую договоренность для COP27, потребует одобрения почти 200 стран на климатическом саммите в Египте.

Переговорщики проведут следующие несколько часов за изучением текста соглашения и придут к выводу смогут ли они его поддержать.

Проект не содержит решения по спорному вопросу о выплате «убытков и ущерба» странам, пострадавшим от стихийных бедствий, вызванных изменением климата. Раздел по этому вопросу предложен на обсуждение всех заинтересованных сторон, которые призваны выработать механизм такой компенсации.

В проекте предлагается, чтобы страны, которые еще не приняли климатических обязательств, повысили свои цели по сокращению выбросов до 2030 года, определив обязательства к концу 2023 года.