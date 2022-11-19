Гладков: жительница Шебекино в Белгородской области ранена при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ранении мирной жительницы в местном селе Шебекино.

Днём субботы губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели артиллерийский обстрел приграничного российского села Шебекино, что привело к ранению местной жительницы, за состоянием которой внимательно наблюдают медики.

Гладков отмечает, что один из снарядов ВСУ попал в многоквартирный дом на территории Шебекино, также повреждены линия электропередач и здания местного завода.