Disney приобрела недостроенный круизный лайнер Global Dream, один из крупнейших в мире
Мульт-круиз: Disney выкупила океанский лайнер для туров в стиле Микки-Мауса. Судно стоит на стапелях верфей в порту Висмар на севере ФРГ (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания).
Оно принадлежало германской компании MV Werften, которая входит в гонконгский холдинг Genting Dream Cruises.
Обе компании обанкротились в январе, строительство лайнера прекратилось.
Сейчас он готов на 75%. Изначально планировалось оборудовать его для 9500 пассажиров.
Disney снизит это число до 6000 и завершит строительство за свой счет.
В дальнейшем планируется переименовать и обновить судно.
Как сообщают в компании, оно будет окрашено в фирменные цвета Disney, вдохновленные мультфильмами о Микки-Маусе.
Лайнер спустят на воду в 2025 году. Он будет использовать в качестве топлива экологически чистый биометанол.
Опубликовано: Игнат Ветров
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Disney приобрела недостроенный круизный лайнер Global Dream, один из крупнейших в мире
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