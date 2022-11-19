Disney приобрела недостроенный круизный лайнер Global Dream, один из крупнейших в мире

Мульт-круиз: Disney выкупила океанский лайнер для туров в стиле Микки-Мауса. Судно стоит на стапелях верфей в порту Висмар на севере ФРГ (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания).

Оно принадлежало германской компании MV Werften, которая входит в гонконгский холдинг Genting Dream Cruises.

Обе компании обанкротились в январе, строительство лайнера прекратилось.

Сейчас он готов на 75%. Изначально планировалось оборудовать его для 9500 пассажиров.

Disney снизит это число до 6000 и завершит строительство за свой счет.

В дальнейшем планируется переименовать и обновить судно.

Как сообщают в компании, оно будет окрашено в фирменные цвета Disney, вдохновленные мультфильмами о Микки-Маусе.

Лайнер спустят на воду в 2025 году. Он будет использовать в качестве топлива экологически чистый биометанол.