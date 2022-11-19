Медведев считает, что Зеленский попал в цугцванг в своей «партии» с США и украинскими националистами
По словам зампредседателя Совбеза России Зеленский сильно «утомил» западных политиков и украинские элиты.
В своем ТК экс-президент России обратил внимание на риторику Зеленского, которая не меняется на протяжении 9 месяцев войны.
«От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием», - пишет Медведев.
Любые заявления Зеленского по мнению много численных экспертов больше не волнуют западных союзников, а его порой строптивое поведение с массой требований вызывает отвращение и усталость, как от политической фигуры.
По мнению Медведева, только «шкурные интересы» не позволяют Зеленскому выйти на переговоры с Россией
«Более того – они (переговоры – ред.) для него очень опасны, о чём уже приходилось говорить», - отмечает политик.
Распад Украины на лицо, что не позволяет Зеленскому сесть за стол переговоров. Любая попытка говорить о мире сейчас для президента Украины равна самоуничтожению.
Опубликовано: Тарас Медведев
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