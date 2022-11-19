Четверть жителей РФ готовы отказаться от личного авто из-за подорожания запчастей
2022-11-19 17:18
Четвертая часть жителей России готовы отказаться от автомобилей из-за дорогих запчастей.
19 ноября ряд российских СМИ сообщило, что согласно исследованию "Открытие авто", что четвертая часть российских автолюбителей готовы отказаться от машин, комплектующие и расходники для которых стало сложно и дорого приобрести.
В тоже время 52% автовладельцев не хотят менять машину наоборот из-за того, чтобы сэкономить на обслуживании.
Согласно исследованию 72% опрошенных автолюбителей готовы отказаться от оригинальных запчастей в пользу недорогих аналогов лишь бы не расставаться со своим автомобилем.
Опубликовано: Елена Калиновская
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Премьер-министр Великобритании Сунак неожиданно объявился в Киеве
NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретил с Зеленским в Киеве
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета