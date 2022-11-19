Четверть жителей РФ готовы отказаться от личного авто из-за подорожания запчастей

Четвертая часть жителей России готовы отказаться от автомобилей из-за дорогих запчастей.

19 ноября ряд российских СМИ сообщило, что согласно исследованию "Открытие авто", что четвертая часть российских автолюбителей готовы отказаться от машин, комплектующие и расходники для которых стало сложно и дорого приобрести.

В тоже время 52% автовладельцев не хотят менять машину наоборот из-за того, чтобы сэкономить на обслуживании.

Согласно исследованию 72% опрошенных автолюбителей готовы отказаться от оригинальных запчастей в пользу недорогих аналогов лишь бы не расставаться со своим автомобилем.