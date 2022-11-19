Гладков: ВСУ обстреляли жилые дома и промышленные предприятия в Шебекино
2022-11-19 17:31
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины города Шебекино.
В субботу вечером, 19 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли жилые дома и промышленные предприятия Шебекино, а также повредили линии электропередачи в городе.
Гладков добавил, что при обстреле украинскими военными пострадала мирная жительница Шебекино, которая отказалась от госпитализации, так как получила лишь незначительный ушиб при падении.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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