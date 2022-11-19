Новый премьер-министр Британии прибыл с визитом в Киев

Британский премьер-министр Сунак прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.

В субботу вечером украинский Telegram-канал издания "Страна.ua" сообщает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщается, что в ходе переговоров политики обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся как безопасности их стран, так и безопасности на глобальном уровне.