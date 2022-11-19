Новый премьер-министр Британии прибыл с визитом в Киев
2022-11-19 17:47
Британский премьер-министр Сунак прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским.
В субботу вечером украинский Telegram-канал издания "Страна.ua" сообщает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сообщается, что в ходе переговоров политики обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся как безопасности их стран, так и безопасности на глобальном уровне.
Опубликовано: Елена Калиновская
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