Премьер-министр Великобритании обещает Киеву поставки ПВО на 57 млн евро

APS
2022-11-19 19:12

Риши Сунак обещает дальнейшую поддержку Украины со стороны Великобритании во время своего внезапного визита в Киев.

На встрече с Владимиром Зеленским Сунак объявил, что Великобритания поставит средства ПВО на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов (около 57 миллионов евро). 

В ближайшие месяцы будет увеличена гуманитарная помощь. 

Премьер-министр заявил, что продолжит политику своих предшественников Лиз Трасс и Бориса Джонсона в отношении Украины.

Опубликовано: Тарас Медведев