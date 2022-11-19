Премьер-министр Великобритании обещает Киеву поставки ПВО на 57 млн евро

Риши Сунак обещает дальнейшую поддержку Украины со стороны Великобритании во время своего внезапного визита в Киев.

На встрече с Владимиром Зеленским Сунак объявил, что Великобритания поставит средства ПВО на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов (около 57 миллионов евро).

В ближайшие месяцы будет увеличена гуманитарная помощь.

Премьер-министр заявил, что продолжит политику своих предшественников Лиз Трасс и Бориса Джонсона в отношении Украины.