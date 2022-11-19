Tesla отзывает 321 000 автомобилей в США из-за проблем с задними фонарями

Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США из-за того, что задние фонари могут периодически не включаться, говорится в опубликованном в субботу заявлении компании.

Эта новость последовала за отзывом компанией в пятницу почти 30 000 автомобилей Model X в Соединенных Штатах из-за проблемы, которая может привести к неправильному срабатыванию подушки безопасности переднего пассажира, в результате чего ее акции упали почти на 3% до почти двухлетнего минимума.

В своем заявлении в адрес Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), производитель электромобилей заявил, что отзыв, связанный с задними фонарями, распространяется на некоторые автомобили Model 3 2023 года и Model Y 2020-2023 годов.

Компания Tesla заявила, что развернет беспроводное обновление, чтобы исправить проблему с задними фонарями, и, что у нее нет сообщений о каких-либо авариях или травмах, связанных с отзывом.

Компания заявила, что отзыв последовал за жалобами клиентов, о которых ей стало известно в конце октября, в основном с зарубежных рынков, где утверждается, что задние фонари автомобиля не светятся.