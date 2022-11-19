Шольц обратился к Путину, призвав вывести войска РФ из Украины для переговоров
2022-11-19 19:43
Олаф Шольц попросил Владимира Путина вывести российские войска с территории Укрианы.
В субботу канцлер Германии Олаф Шольц пообщался с представителями прессы, воспользовавшись возможностью для прямого обращения к Владимиру Путину. Шольц публично заявил, что призывает российского президента вывести всю группировку войск с территории Украины, тем самым создав условия для мирных переговоров между Москвой и Киевом.
Также Олаф Шольц выразил уверенность, что Украина никогда не примет условия мира, которые в ходе спецоперации могут быть силой навязаны со стороны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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