Шольц обратился к Путину, призвав вывести войска РФ из Украины для переговоров

Олаф Шольц попросил Владимира Путина вывести российские войска с территории Укрианы.

В субботу канцлер Германии Олаф Шольц пообщался с представителями прессы, воспользовавшись возможностью для прямого обращения к Владимиру Путину. Шольц публично заявил, что призывает российского президента вывести всю группировку войск с территории Украины, тем самым создав условия для мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Также Олаф Шольц выразил уверенность, что Украина никогда не примет условия мира, которые в ходе спецоперации могут быть силой навязаны со стороны России.