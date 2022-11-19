МЧС России: пожар в Ленобласти вызван разгерметизацией газопровода
2022-11-19 19:54
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ уведомляет, что разгерметизация газопровода спровоцировала пожар недалеко от Санкт-Петербурга.
Пресс-служба МЧС России сообщила, что 19 ноября около 15:25 по московскому времени возле Рябовского шоссе Всеволжского района Ленинградской области произошла разгерметизация участка газопровода, что спровоцировало крупный пожар. По предварительной информации, в результате открытого горения трубопровода никто не пострадал.
Вместе с тем жители Санкт-Петербурга публикуют многочисленные видеозаписи, на которых виден столб огня, превышающий высоту 22-ухэтажного дома.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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