Киану Ривз бросил Скорсезе и Ди Каприо ради съемок в проекте Джоны Хилла «Исход»
«Исход» новый и самый загадочный новый проект Киану Ривза, режиссером и соавтором сценария выступит Джон Хилл
Накануне таблоиды сообщили, что американская кинозвезда Киану Ривз сыграет одну из ролей в новом проекте режиссера Джоны Хилла Исход. Детали картины пока засекречены.
На сегодняшний день известно, что авторами сценария Исхода будут сам режиссер Джона Хилл и сценарист Эзра Вудс. У режиссера солидный послужной список. Его фильмография включает такие картины как Середина 90-х, Штутц, Мачо и Ботан, Нянь и другие.
После утверждения на роль в фильме Хилла Киану Ривз буквально через два месяца принял решение уйти из совместного проекта Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо Дьявол в Белом городе. Связаны ли эти события не сообщается.
Опубликовано: Эльза Ли
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