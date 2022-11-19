Киану Ривз бросил Скорсезе и Ди Каприо ради съемок в проекте Джоны Хилла «Исход»

«Исход» новый и самый загадочный новый проект Киану Ривза, режиссером и соавтором сценария выступит Джон Хилл

Накануне таблоиды сообщили, что американская кинозвезда Киану Ривз сыграет одну из ролей в новом проекте режиссера Джоны Хилла Исход. Детали картины пока засекречены.

На сегодняшний день известно, что авторами сценария Исхода будут сам режиссер Джона Хилл и сценарист Эзра Вудс. У режиссера солидный послужной список. Его фильмография включает такие картины как Середина 90-х, Штутц, Мачо и Ботан, Нянь и другие.

После утверждения на роль в фильме Хилла Киану Ривз буквально через два месяца принял решение уйти из совместного проекта Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо Дьявол в Белом городе. Связаны ли эти события не сообщается.