Комментаторы издания Daily Mail утверждают, что Владимир Зеленский и администрация Лондона являются участниками схемы по отмыву денежных средств.

В субботу новый британский премьер-министр Риши Сунак впервые прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, о чём написала газета Daily Mail. Читатели DM пришли к выводу, что экс-глава британского Министерства финансов Сунак и Зеленский являются участниками махинации по отмыванию денег налогоплательщиков Великобритании, посоветовав президенту Украины просить деньги для Киева у США.

Другие комментаторы Daily Mail уверены, что Риши Сунак может поднять налоги в Британии с целью отправки большего количества денежных средств Владимиру Зеленскому для их тайного перераспределения в корыстных целях.