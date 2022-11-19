Daily Mail: власти Лондона и Зеленский вместе отмывают деньги налогоплательщиков
Комментаторы издания Daily Mail утверждают, что Владимир Зеленский и администрация Лондона являются участниками схемы по отмыву денежных средств.
В субботу новый британский премьер-министр Риши Сунак впервые прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, о чём написала газета Daily Mail. Читатели DM пришли к выводу, что экс-глава британского Министерства финансов Сунак и Зеленский являются участниками махинации по отмыванию денег налогоплательщиков Великобритании, посоветовав президенту Украины просить деньги для Киева у США.
Другие комментаторы Daily Mail уверены, что Риши Сунак может поднять налоги в Британии с целью отправки большего количества денежных средств Владимиру Зеленскому для их тайного перераспределения в корыстных целях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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