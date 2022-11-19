Остин: конфликт в Украине стал крупнейшим кризисом с конца холодной войны
2022-11-19 20:31
Ллойд Остин назвал украинский конфликт самым крупным военным кризисом с момента гонки вооружений между СССР и США.
19 ноября директор американского оборонного ведомства "Пентагон" Ллойд Остин заявил, что считает российскую спецоперацию на территории Украины самым крупным военным противостоянием с момента завершения холодной войны. По мнению Остина, украинский кризис спровоцировал существенные изменения в миропорядке, изменив архитектуру глобальной безопасности.
Также Ллойд Остин уверен, что от того, как именно завершится спецоперация армии РФ в Украине зависит, какой будет картина мировой безопасности до конца столетия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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