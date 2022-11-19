Андрей Ермак заявил, что Киев не получал официального заявления Москвы о начале мирных переговоров

Москва официально не связывалась с Киевом для мирных переговоров, заявил в субботу глава администрации президента Украины Андрей Ермак на Галифаксском форуме международной безопасности в Канаде.

«У нас нет официального запроса от российской стороны», — сказал Ермак, выступая на форуме удаленно

Он добавил, что любые переговоры, которые не будут основываться на суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, будут «неприемлемы».