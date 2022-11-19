Андрей Ермак заявил, что Киев не получал официального заявления Москвы о начале мирных переговоров
2022-11-19 20:43
Москва официально не связывалась с Киевом для мирных переговоров, заявил в субботу глава администрации президента Украины Андрей Ермак на Галифаксском форуме международной безопасности в Канаде.
«У нас нет официального запроса от российской стороны», — сказал Ермак, выступая на форуме удаленно
Он добавил, что любые переговоры, которые не будут основываться на суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, будут «неприемлемы».
Опубликовано: Тарас Медведев
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