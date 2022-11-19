Канцлер ФРГ призвал страны Европы не допустить прямого конфликта России и НАТО
2022-11-19 20:56
Федеральный канцлер германии Олаф Шольц призвал не допустить эскалации конфликта России и НАТО.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости принятия исчерпывающих мер для недопущения эскалации конфликта в Украине и перерастания его войну между Россией и НАТО.
"Война опять в Европе. У многих страх перед ней. И для этого есть причины", - сказал он.
Олаф Шольц подчеркнул, что именно поэтому важно оказывать помощь Украине до тех пор, пока она не отстоит свою территориальную целостность и суверенитет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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