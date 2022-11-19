Молодежная женская сборная по волейболу из Беларуси проиграла россиянкам

Белорусская юниорская женская волейбольная команда потерпела поражение от российских противников.

Белорусские юниорки встречались с калининградской командой Локомотив-СШОР. Это была вторая игра во втором туре. Встреча происходила в Нижнем Новгороде. Первая четверть осталась за российскими девушками, счет составил 17:25. Во втором и третьем периоде белоруски взяли себя в руки, и оставили преимущество за собой. Вторая четверть завершилась со счетом 25:20, а третья и вовсе 25:18.

Но поддерживать темп белорусским спортсменкам не удалось. Четвертую четверть выиграли россиянки со счетом 25:20. Решающим оказался пятый период, который Россия выиграла со счетом 11:15.

В общем зачете по итогам состоявшихся игр серии пока лидируют российские волейболистки. Следующая игра белорусок против команды из Санкт-Петербурга пройдет 19 ноября. Начало в 16.00.