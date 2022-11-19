Михаил Барышников получил медаль Королевской академии танца из рук Камиллы Паркер Боулз

Михаилу Барышникову почетную медаль Королевской академии танца вручила британская королева-консорт Камилла Паркер Боулз.

Накануне британская Королевская академия танца на своем официальном сайте опубликовала новость о том, что знаменитый советский танцовщик и балетмейстер Михаил Барышников был награжден медалью за огромный вклад в балетное искусство и мир танца.

Почетную награду семидесятичетырехлетнему Барышникову вручала сама королева-консорт и супруга Короля Карла Третьего Камилла Паркер Боулз.

Барышникова назвали одним из самых выдающихся танцовщиков современности. Сам лауреат заявил, что для него большая честь принять эту награду, и стать в один ряд с другими именитыми деятелями искусства, удостоившимися такой же чести.