Владельцы смартфонов Xiaomi не могут починить гаджет из-за отсутствия запчастей

В России наблюдается острая нехватка деталей для ремонта смартфонов марки Xiaomi из-за чего они отправляются в мусорное ведро.

Недостаток запчастей для ремонта смартфонов Xiaomi обусловлен вовсе не санкциями, а избытком ввозимых в страну гаджетов. Об этом заявляют представители сервисных центров компании.

Наибольший дефицит наблюдается в отношении замены аккумуляторов и дисплеев. Дело все в популярности бренда. В торговых сетях реализуется больше смартфонов, чем поставок деталей для их ремонта.

Теперь желающим отремонтировать свой гаджет придется ждать не менее сорока дней. А некоторые столичные сервисные центры заявляют, что берутся ремонтировать только устройства, находящиеся на гарантийном обслуживании. Им приходится подстраиваться под каждый конкретный ремонт, и адресно заказывать комплектующие.