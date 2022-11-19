Владельцы смартфонов Xiaomi не могут починить гаджет из-за отсутствия запчастей
В России наблюдается острая нехватка деталей для ремонта смартфонов марки Xiaomi из-за чего они отправляются в мусорное ведро.
Недостаток запчастей для ремонта смартфонов Xiaomi обусловлен вовсе не санкциями, а избытком ввозимых в страну гаджетов. Об этом заявляют представители сервисных центров компании.
Наибольший дефицит наблюдается в отношении замены аккумуляторов и дисплеев. Дело все в популярности бренда. В торговых сетях реализуется больше смартфонов, чем поставок деталей для их ремонта.
Теперь желающим отремонтировать свой гаджет придется ждать не менее сорока дней. А некоторые столичные сервисные центры заявляют, что берутся ремонтировать только устройства, находящиеся на гарантийном обслуживании. Им приходится подстраиваться под каждый конкретный ремонт, и адресно заказывать комплектующие.
Опубликовано: Эльза Ли
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