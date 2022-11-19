СБУ задержала мужчин, призывавших перекрывать дороги в Одессе
2022-11-19 21:11
Служба безопасности Украины произвела задержание одесситов, которые призывали жителей города к участию в несогласованных акциях протеста.
19 ноября Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись, на которой показан момент задержания мужчин, проживающих в Одессе. Известно, что задержанные воспользовались домашним чатом для призыва соседей к участию в перекрытии дорог Одессы в рамках акции протеста против отключения электричества в городе.
Митинги против проблем с подачей электричества в Одессе идут уже второй день и являются первым подобным мероприятием в Украине с начала российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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