Букмекеры во Франции планируют разыграть около 500 млн евро за время ЧМ 2022 в Катаре
За четыре недели чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре, который начнется в воскресенье, около 500 миллионов евро будут поставлены онлайн на сайтах букмекерских компаний и в приложениях во Франции.
«Эта оценка составляет около 500 миллионов евро в онлайн-сообщениях, но это во многом зависит от успехов французской команды», — пояснили в Национальном управлении по азартным играм (ANJ).
Во всех сценариях прогресс по сравнению с последними крупными футбольными соревнованиями, во время которых ставки традиционно растут, обещает быть значительным.
Если бы удалось достичь полмиллиарда евро онлайн-ставок, это было бы на 15% больше, чем во время Евро-2021, когда было сделано 435 миллионов ставок, и на 37% больше, чем во время предыдущего чемпионата мира в 2018 году (366 миллионов евро), когда Франция пошла до конца, чтобы выиграть свою вторую звезду мундиаля.
Опубликовано: Тарас Медведев
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