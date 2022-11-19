Глава Минздрава РФ Мурашко: женщины должны хотеть рожать
2022-11-19 21:29
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Екатеринбург назвал способ повысить рождаемость в стране.
Он сказал, что женщины должны хотеть рожать. По его словам, если она этого захочет, то все будет.
Это заявление Мурашко прозвучало в ответ на слова журналистки о том, что в Екатеринбурге многие пары сталкиваются с проблемой бесплодия.
По данным Минздрава России, за пять лет количество случаев прерывания беременности в стране сократилось на 34%.
Опубликовано: Светлана Репина
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