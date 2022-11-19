В Харьковской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога из-за ракетной угрозы объявлена в Харьковской и Запорожской областях.

В субботу ночью, 19 ноября 2022 года, новостное агентство РИА сообщило о том, что в Харьковской и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области звучит сирена воздушной тревоги.

Согласно данном официального украинского интернет-ресурса «Карта воздушных тревог», из-за ракетной угрозы в Херсонской области тревога была объявлена в 21:00, в то время как в подконтрольной Киеву части Запорожской в 21:04.