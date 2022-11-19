В Харьковской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога
2022-11-19 21:30
Воздушная тревога из-за ракетной угрозы объявлена в Харьковской и Запорожской областях.
В субботу ночью, 19 ноября 2022 года, новостное агентство РИА сообщило о том, что в Харьковской и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области звучит сирена воздушной тревоги.
Согласно данном официального украинского интернет-ресурса «Карта воздушных тревог», из-за ракетной угрозы в Херсонской области тревога была объявлена в 21:00, в то время как в подконтрольной Киеву части Запорожской в 21:04.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Врачи рассказали, что делать, если заложило ухо
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Камера в Москве зафиксировала момент убийства женщины: подозреваемый сознался в содеянном
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США