Карпенков: в Беларуси создадут новый отряд спецназа для борьбы с ДРГ
2022-11-19 21:36
Заместитель главы МВД Беларуси Николай Карпенков сообщил о скором создании нового батальона спецназа в стране.
19 ноября заместитель белорусского министра внутренних дел Николай Карпенков выступил с пресс-релизом, в рамках которого заявил, что в ближайшее время на территории Беларуси будет учреждён принципиально новый отряд специального назначения, который будет создан с учётом опыта протестов в Казахстане и российской спецоперации в Украине.
По данным Карпенкова, новый отряд спецназа будет заниматься борьбой с диверсионно-разведывательными группами, преступными группировками, параллельно ведя военную разведку при наличии подобной необходимости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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