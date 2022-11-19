Карпенков: в Беларуси создадут новый отряд спецназа для борьбы с ДРГ

Заместитель главы МВД Беларуси Николай Карпенков сообщил о скором создании нового батальона спецназа в стране.

19 ноября заместитель белорусского министра внутренних дел Николай Карпенков выступил с пресс-релизом, в рамках которого заявил, что в ближайшее время на территории Беларуси будет учреждён принципиально новый отряд специального назначения, который будет создан с учётом опыта протестов в Казахстане и российской спецоперации в Украине.

По данным Карпенкова, новый отряд спецназа будет заниматься борьбой с диверсионно-разведывательными группами, преступными группировками, параллельно ведя военную разведку при наличии подобной необходимости.