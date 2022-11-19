GT: победа республиканцев на выборах ставит под сомнение легитимность Байдена

Издание Global Times утверждает, что заполучившие контроль над американской палатой представителей республиканцы ставят под сомнение легитимность действующего президента США.

В субботу аналитик китайской газеты Global Times Брэдли Бланкеншип опубликовал новую колонку, в которой заявил, что утрата контроля над палатой представителей в Конгрессе США со стороны демократов и его переход под влияние республиканцев по итогам ноябрьских промежуточных выборов оспаривает легитимность президентства Джозефа Байдена.

Бланкеншип уверяет, что уже в скором времени члены республиканской партии могут предпринять успешную попытку свернуть план Байдена по оказанию помощи Украине со стороны Вашингтона.