Зеленский назвал регионы Украины с самыми сложными проблемами в энергетике
2022-11-19 21:56
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наиболее сложная ситуация с точки зрения энергетики – в Харьковской, Одесской и Киевской областях.
По его словам, об этом свидетельствуют полученный им отчеты о работах в энергетическом секторе.
Зеленский отметил, что энергетики по всей стране стараются стабилизировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что на Украине повреждена почти половина объектов энергетической инфраструктуры.
Опубликовано: Светлана Репина
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