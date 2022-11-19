Зеленский назвал регионы Украины с самыми сложными проблемами в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наиболее сложная ситуация с точки зрения энергетики – в Харьковской, Одесской и Киевской областях.

По его словам, об этом свидетельствуют полученный им отчеты о работах в энергетическом секторе.

Зеленский отметил, что энергетики по всей стране стараются стабилизировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что на Украине повреждена почти половина объектов энергетической инфраструктуры.