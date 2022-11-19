На месте шведского H&M в ТРЦ Galleria Minsk открылся магазин российского бренда Zarina

В столичном ТРЦ Galleria Minsk на месте ушедшего из Беларуси шведского ритейлера H&M открылся магазин российского бренда Zarina.

Российский бренд женской одежды Zarina в своих социальных сетях сообщил об открытии своего самого большого магазина в столице Беларуси в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk.

Отмечается, что в данном магазине будут представлены все новые коллекции и лимитированные капсулы, повседневная база, а также линейки нижнего белья, спортивной и домашней одежды бренда.