На месте шведского H&M в ТРЦ Galleria Minsk открылся магазин российского бренда Zarina
2022-11-19 21:58
В столичном ТРЦ Galleria Minsk на месте ушедшего из Беларуси шведского ритейлера H&M открылся магазин российского бренда Zarina.
Российский бренд женской одежды Zarina в своих социальных сетях сообщил об открытии своего самого большого магазина в столице Беларуси в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk.
Отмечается, что в данном магазине будут представлены все новые коллекции и лимитированные капсулы, повседневная база, а также линейки нижнего белья, спортивной и домашней одежды бренда.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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