ВСУ нанесли ракетный удар по периметру Запорожской АЭС впервые с сентября

Украинские войска обстреляли окрестности Запорожской атомной электростанции в первый раз с начала осени.

Вечером 19 ноября советник гендиректора "Энергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что вооружённые силы Украины произвели массированный ракетный обстрел территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре впервые с первых чисел сентября, выпустив по периметру ЗАЭС не менее двенадцати снарядов.

По данным Каарча, шесть из выпущенных снарядов приземлились в бассейн, предназначенный для охлаждения работающих реакторов ЗАЭС, а ещё две ракеты попали в хранилище сухих ядерных отходов.