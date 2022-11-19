ВСУ нанесли ракетный удар по периметру Запорожской АЭС впервые с сентября
2022-11-19 22:07
Украинские войска обстреляли окрестности Запорожской атомной электростанции в первый раз с начала осени.
Вечером 19 ноября советник гендиректора "Энергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что вооружённые силы Украины произвели массированный ракетный обстрел территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре впервые с первых чисел сентября, выпустив по периметру ЗАЭС не менее двенадцати снарядов.
По данным Каарча, шесть из выпущенных снарядов приземлились в бассейн, предназначенный для охлаждения работающих реакторов ЗАЭС, а ещё две ракеты попали в хранилище сухих ядерных отходов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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