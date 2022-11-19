Washington Post: Иран будет тайно производить беспилотники на территории РФ

Издание The Washington Post утверждает, что Россия и Иран заключили договор о серийном производстве беспилотников для нужд российской армии.

В субботу американская газета The Washington Post сообщила, что Тегеран и Москва якобы тайно договорились о массовом производстве беспилотных летательных аппаратов иранского образца на территории России, которые будут переданы российским войскам для их применения в зоне спецоперации.

Аналитики Washington Post уверяют, что начало производства иранских беспилотников в России может произойти в течение нескольких месяцев.