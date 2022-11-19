Жительница деревни Мурин Бор и двое ее детей едва не погибли от угарного газа

Угарный газ едва не стал причиной смерти троих жителей деревни в Костюковичском районе: матери и двоих ее детей.

О том, что жительница деревни Мурин Бор и двое ее несовершеннолетних детей были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом, управление МЧС сообщило ночью 18 ноября.

Пострадавшими оказалась мать 1981-го года рождения и дети 2007 и 2013 годов рождения. Отравление, едва не закончившееся летальным исходом, случилось в частном доме деревни Мурин Бор, где проживала семья.

По предварительным данным, трагедия едва не произошла вследствие того, что задвижка печного дымохода была закрыта раньше положенного времени.