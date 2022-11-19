Продукты, в которых содержится гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота в продуктах начинает нас интересовать тогда, когда мы замечаем, что кожа стала менее гладкая и эластичная, появилось множество морщинок и пигментных пятнышек.
Если же мы будем употреблять продукты, содержащие гиалуроновую кислоту, мы не дадим коже разлениться, но в то же время сбалансируем содержание нужного нам вещества.
Итак, соевые бобы содержат большое количество фито-эстрогенов — растительных источников эстрогена, которые действуют как и эстрогены в организме. Эстроген помогает организму производить больше гиалуроновой кислоты. Таким образом, употребление соевых продуктов, таких как тофу и соевое молоко может стать хорошим источником фито-эстрагенов.
Еще один фито-эстраген был найден в кожуре винограда и красного вина, он помогает стимулировать образование гиалуроновой кислоты в организме. Крахмалистые корнеплоды, которые стимулируют организм производить гиалуроновую кислоту, вроде картошки нам тоже не повредят.
Опубликовано: Ангелина Крент
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