Камера в Москве зафиксировала момент убийства женщины: подозреваемый сознался в содеянном
Момент убийства молодой женщины в Москве сняла камера видеонаблюдения: преступника быстро вычислили, и он признал свою вину.
Пресс-служба московского ГСУ накануне сообщила о том, что подозреваемый в убийстве 29-летней Юлии Ткачевой Шохрубек Каримов найден, и дал признательные показания. Убийца подробно рассказал следователям, как именно совершил преступление.
Вскоре ему будет предъявлено обвинение по статье 105 части 1 УК РФ. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей.
Тело девушки было найдено накануне на Севастопольском проспекте недалеко от жилого дома. На нем криминалисты обнаружили множественные колото-резаные повреждения. Убийство зафиксировала камера видеонаблюдения, что облегчило поиск преступника.
Сообщается, что за день до трагического происшествия погибшая обращалась в правоохранительные органы с жалобами на преследование. Выехавший на место наряд полиции на тот момент никого не обнаружил.
Опубликовано: Эльза Ли
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Камера в Москве зафиксировала момент убийства женщины: подозреваемый сознался в содеянном
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