Камера в Москве зафиксировала момент убийства женщины: подозреваемый сознался в содеянном

Момент убийства молодой женщины в Москве сняла камера видеонаблюдения: преступника быстро вычислили, и он признал свою вину.

Пресс-служба московского ГСУ накануне сообщила о том, что подозреваемый в убийстве 29-летней Юлии Ткачевой Шохрубек Каримов найден, и дал признательные показания. Убийца подробно рассказал следователям, как именно совершил преступление.

Вскоре ему будет предъявлено обвинение по статье 105 части 1 УК РФ. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей.

Тело девушки было найдено накануне на Севастопольском проспекте недалеко от жилого дома. На нем криминалисты обнаружили множественные колото-резаные повреждения. Убийство зафиксировала камера видеонаблюдения, что облегчило поиск преступника.

Сообщается, что за день до трагического происшествия погибшая обращалась в правоохранительные органы с жалобами на преследование. Выехавший на место наряд полиции на тот момент никого не обнаружил.