Полиция Парижа сорвала нападение на участников акции в поддержку Донбасса
2022-11-19 22:34
Французские правоохранители предотвратили нападение на митингующих за оказание помощи Донбассу и прекращение поставок оружия Украине.
Вечером 19 ноября члены организации SOS Donbass устроили митинг на Марсовом поле недалеко от Эйфелевой башни, требуя от стран НАТО прекратить поставки вооружений Киеву, с помощью которых ВСУ наносят удары по позициям в ДНР и ЛНР. По данным МВД Франции, в какой-то момент на митинге появились активисты из Украины, которые попытались атаковать протестующих.
Парижские полицейские нейтрализовали агрессивно настроенных украинцев, после чего сопроводили их с места проведения митинга до ближайшего участка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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