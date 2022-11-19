Город-спутник Хмельницкой АЭС Нетишин полностью обесточен

Нетешинский городской совет сообщил, что город-спутник Хмельницкой АЭС полностью оказался без электроснабжения.

19 ноября пресс-служба Нетешинского городского совета, со ссылкой на АО «Хмельницкоблэнерго» сообщила о том, что город-спутник Хмельницкой АЭС полностью обесточен из-за перегрузки электросети.

Отмечается, что в настоящее время на фоне произошедшего аварийного отключения, которое будет длиться неопределённый срок, к сети подключены лишь объекты местной критической инфраструктуры.