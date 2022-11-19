Город-спутник Хмельницкой АЭС Нетишин полностью обесточен
2022-11-19 22:46
Нетешинский городской совет сообщил, что город-спутник Хмельницкой АЭС полностью оказался без электроснабжения.
19 ноября пресс-служба Нетешинского городского совета, со ссылкой на АО «Хмельницкоблэнерго» сообщила о том, что город-спутник Хмельницкой АЭС полностью обесточен из-за перегрузки электросети.
Отмечается, что в настоящее время на фоне произошедшего аварийного отключения, которое будет длиться неопределённый срок, к сети подключены лишь объекты местной критической инфраструктуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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